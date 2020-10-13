魁北克省四个机构对两名原住民男童之死进行调查

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上星期六（10月10日）夜间在魁北克省Wendake原住民保留地，两名年龄分别是2岁和5岁的男童被杀害。目前有四个机构正在对此案进行调查，包括儿童收容机构，警方，法医办公室和儿童权益委员会。

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警方已经逮捕了此案唯一的嫌疑人，一名30岁的男子。他和两个孩子的关系目前为保护死者隐私被法庭禁止披露。此前有报道说，他的精神状态不稳定。两个孩子的亲属过去曾三次向儿童保护机构求助

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两个男孩是休伦-温达特族印第安人。该部族的首领要求政府进行进行公开调查，采取积极措施，不要每次等到发生悲剧才做出反应。

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嫌疑人Michael Chicoine星期天向警方自首。他被指控两项二级谋杀罪名。

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（RCI avec Radio-Canada)

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