今年居住加拿大的美国人选票会至关重要

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美国选民似乎认识到2020年的美国总统大选是他们有记忆以来最重要的一次关乎美国走向的关键性大选。特别是民主党和共和党势均力敌的摇摆州哪一方多出一点点选票就可能让江山变色。

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政治分析家们认为今年11月3日的投票结果可能会出现不确定性，可能无法像正常情况那样在几个小时之内统计出投票结果。

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在这种情况下，62万有投票权、居住在加拿大的美国人是否投票和选择哪一个总统候选人就具有了可能左右美国大选结果的重要意义。

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从以往的情况来看，居住在加拿大的美国选民的投票意愿很低，在2016年美国大选中只有3万3千名居住在加拿大的美国人投了票。

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这就难怪美国民主党和共和党都努力在加拿大拉票，不但要争取在加拿大居住的美国选民的支持，更重要的是要确保支持自己一方的选民投出自己的选票。

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比如，加拿大美国人支持民主党组织的负责人Steve Nardi说，他们的组织已经动员了4百名义工负责鼓励在加拿大的美国人投票。

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37岁的Heather Paterson来自美国纽约州，她在自家门前草地上竖起了“美国人可以在加拿大投票”的标语牌，她说自己无法想象特朗普再当政四年的情景。

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而加拿大美国人支持共和党组织的负责人Mark Feigenbaum虽然承认美国民主党人更积极地在加拿大拉票，但说这是因为民主党人担心自己在加拿大的美国选民中本来就处于落后状态。

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居住在加拿大的美国人Georganne Burke来自摇摆州佛罗里达，她告诫共和党人不要大意失荆州，指出2016年特朗普在佛罗里达州只以10万张选票领先，今年的选情只会更加势均力敌。

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RCI with Nick Purdon & Leonardo Palleja • CBC News

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