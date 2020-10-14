加中是否会发生军事冲突？赖小刚谈加中建交五十年后的两国关系（续）

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加拿大军人在朝鲜战争中曾作为联合国军成员赴朝作战。1950年10月中国志愿军进入朝鲜。那是加中两国军人有史以来第一次、也是唯一的一次正面冲突。七十年后，加中关系恶化，美国在南海问题上立场日趋强硬，而加拿大军队在西太平洋地区部署和行动已经多年。加拿大华裔学者赖小刚认为，现在加中发生军事冲突的“可能性已经进入视野”。

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他举例说，去年9月，尚未正式上任的中国新任大使丛培武在多伦多谈到孟晚舟事件时，要加拿大改正错误，“说话的口气就像一个生产大队队长训一个农民，或者一个警察训一个小偷一样。”加拿大政府没有回应。两三天后，一艘加拿大军舰通过台湾海峡。

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赖小刚认为，以加中关系现在的状况，如果有一天加拿大军舰和中国军舰在西太平洋台湾海峡或南海发生冲突，也是无需惊讶的。

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他介绍说，过去几年来，加拿大海军已经不声不响地把重点转到西太平洋，而加拿大空军一直在朝鲜半岛执行监视朝鲜核设施的任务。实际上，加拿大在军事上介入西太平洋已经非常深了。不过，加拿大秉承一贯的低调传统，并不声张，只是作为西方联盟的一个成员加入许多国际行动。

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如果发生冲突会怎样？

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赖小刚说，如果中国军舰觉得加拿大军舰是个软柿子，想捏一捏的话，他不知道会发生什么后果，但可以肯定的是不会发生北京想要的后果。一方面，英美澳等国家也会卷入冲突。另一方面，加拿大军队虽然规模小，但是高度职业化，有很强的战斗力。加拿大对外关系的主线是和平发展，二战之后军队主要参加维和行动，但这并不意味着加拿大官兵不能打仗。

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他介绍说，加拿大的海军、空军与美国是同样水平的，并且与美国海空军联系在一起。加拿大战机起飞后，可以编在美国空军或海军的战斗序列中间进行具体的战术动作，完全融为一体。加拿大军官可以像指挥本国军队一样指挥美国军队，反之亦然。

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加拿大华人未来充满荆棘

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赖小刚担心，如果战狼外交扩展到军事层面，加中军队真的发生冲突，那么加拿大的华人将最早成为受害者，也将是最大的受害者。即使加中关系只是朝着目前这个方向走下去，加拿大华人的生活也会受到巨大的影响。

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他始终记得，“9.11”恐怖袭击事件发生后，中东长相的人在街上无端受到攻击，清真寺，甚至犹太会堂也被涂鸦。这在加拿大虽然不是主流，但不能排除会发生在个别人身上。

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在历史上，加拿大在1923年曾制定排华法，在1942年日本袭击珍珠港后把日裔加拿大人从西海岸赶到中部。赖小刚说，加拿大把这两件事称为国家的耻辱并承认了错误。但是在三千五百万加拿大人中，不能排除有些人会对华人采取不理智的行动。

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皮尤研究中心本月初发表的一项调查显示，加拿大和英、美、德、意、法、日、韩等十四个国家对中国持负面看法的国民在增加，其中包括加拿大在内的九个国家中增加到自十几年前第一次同类调查以来的最高点。

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