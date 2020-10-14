加拿大总督府花掉11万加元律师费

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自从加拿大总督帕耶特（Julie Payette）被指霸凌身边工作人员并被调查以来，总督府已经为”征求独立司法意见“花费了11万加元的公共资金。被总督办公室聘请为法律顾问的人当中包括一位前新民主党领袖和一位前最高法院大法官。

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根据加拿大广播公司法语部Radio-Canada的调查，前大法官巴斯塔拉什（Michel Bastarache）到目前为止已获得3万6千多加元的报酬。总督秘书处还从著名的布雷克斯律师事务所聘请律师，到目前为止已支付7万4千多加元的律师费。

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另一方面，加拿大枢密院聘请私人公司对总督府的工作环境进行调查，到目前为止也已支付了88325加元的费用。

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总督发言人解释说，聘请巴斯塔拉什和布雷克斯律师事务所是因为总督没有内部法律顾问。这种做法是正常的。

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二十多名总督府的工作人员和前雇员指控帕耶特贬低和羞辱他们，使工作环境变得无法忍受。相关调查预计将在今年秋末冬初完成。

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（Radio-Canada，Louis Blouin)

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