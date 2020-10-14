加拿大签署“阿尔忒弥斯” 协议，加入以美国为首的新登月计划

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加拿大已经签署了由美国主导的 “阿尔忒弥斯” 协议（Artemis Accords），将参加以美国为首的新登月计划。

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到目前为止，有 7 个国家签署了该协议，根据美国国家航空航天局 (NASA) 的消息，除加拿大外，澳大利亚、英国、意大利、日本、卢森堡和阿拉伯联合酋长国的航天机构也加入了 “阿尔忒弥斯” 计划。

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“阿尔忒弥斯” 计划

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“阿尔忒弥斯” 计划的目标是在 2024 年之前把宇航员再次送上月球，并为人类登陆火星进行准备，

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美国国家航空航天局的局长吉姆·布莱登斯汀（Jim Bridenstine）表示：

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“阿尔忒弥斯” 计划有望成为历史上最大的人类太空计划联盟，并有望为最终的火星探险铺平道路。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他预计，将会有更多的国家参与 “阿尔忒弥斯”计划，加入到在 2024 年之前使宇航员重返月球的共同努力中。

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为使用 “空间资源” 设立规则

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“阿尔忒弥斯” 协议的核心是本着 1967 年签署的 “外空条约”（Outer Space Treaty）的原则，以和平为目的，创建安全、透明的合作环境，促进人类在太空的科学探索和商业活动。

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美国国家航空航天局局长吉姆·布莱登斯汀说：

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“阿尔忒弥斯” 协议为提取和使用 “空间资源” 建立了规则，签署国承诺，本着国际合作的精神和平地探索空间。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，该协议的第一规则就是：每个签约方都必须和平相处。

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其他规则包括：签署国被禁止保密，须保持透明，科学数据必须共享；所有成员都同意在宇航员遇到紧急情况时提供援助，而且，太空硬件系统必须是通用的，因此每个签约国的设备都是兼容的。

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另外，签约国必须保护 “历史遗迹”（1969年登月地点等），并且必须妥善处置所有由此产生的太空垃圾。

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美国国家航空航天局局长吉姆·布莱登斯汀表示，违规者将会被要求退出 “阿尔忒弥斯”。

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俄罗斯观望

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对 “阿尔忒弥斯” 协议，俄罗斯一直没有做出决定，在本周一的国际宇航大会（International Astronautical Congress）虚拟会议上，俄罗斯航天局局长德米特里·罗戈津（Dmitry Rogozin）表示，“阿尔忒弥斯” 计划是以美国为中心的，他更喜欢一种类似于国际空间站那样的合作模式。

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与此同时，中国目前还不能加入该协议，法律禁止 NASA 与中国签署任何双边协议。

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加拿大的立场

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加拿大航天局（Canadian Space Agency）的主席丽莎·坎贝尔（Lisa Campbell）对 “阿尔忒弥斯” 协议表示欢迎，但同时表示，要进一步探索太空，要制定更为健全的规定还有很长的路要走。

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丽莎·坎贝尔说：

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加拿大航天局将就该协议，与加拿大民众以及监督太空开发的联合国相关委员会进行磋商。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

阿尔忒弥斯

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阿尔忒弥斯 Artemis，是古希腊神话中的狩猎女神，也是阿波罗（Apollo）的孪生姐姐。

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美国把在1961 年到 1972 年期间进行的载人航天项目命名为 “阿波罗计划 ” （Apollo Program），历时大约 11 年。

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1969 年，阿波罗11号宇宙飞船成功完成任务，美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗 （Neil Alden Armstrong）成为登月第一人。

美国是目前唯一一个将人类送上月球的国家，在1969 年至 1972 年期间，美国共有 12人登上了月球。

（CBC, RCI）

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