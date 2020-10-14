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2020年10月13日，星期二，加拿大蒙特利尔举行的每日COVID-19新闻发布会上。魁北克省公共卫生总监Horacio Arruda（左），魁北克省总理Francois Legault和卫生部长Christian Dube（右）在媒体上发表讲话。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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