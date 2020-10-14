安大略省 11月1日起提升电费

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安大略省能源局（The Ontario Energy Board）周二 （10月13日）宣布，从11月1日起，随着固定电价制结束，安大略省家庭住所的电费将平均增加大约2％。

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这一省电力监管机构发布了新的电费小时费率，此费率将于11月生效。

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加拿大广播公司报道说，这意味着，每月使用 700 kWh 的居民用户，每月的平均电费将增加大约 $ 2.24。

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高峰段用电更贵

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安省的消费者将有两种用电付费选择，一种是按小时定价，一种是分段定价。

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小时定价：

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高峰时段（周一至周五，7点-11点以及17点-19点）：按使用小时计算的费率将为 21.7 加分/千瓦小时；

半高峰时段（周一至周五，11点 – 17点）：费率为 15 加分/千瓦小时 ;

非高峰时段：费率为 10.5 加分/千瓦小时。

分段定价：

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每月用电的前 1,000 kWh 部分：费率为 12.6 加分/千瓦小时；

超过部分：14.6 加分/千瓦小时。

安大略省能源局在一份声明中说，电费上涨后对各家账单的影响不一样，具体取决于客户的用电量，以及为其供电的公司。

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（Radio-Canada）

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