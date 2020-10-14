建交50周年之际的唇枪舌剑：特鲁多称中国实行胁迫外交，中方称加拿大虚伪软弱

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加拿大总理特鲁多在10月13日加中建交五十周年之际表示，加拿大将坚定地与盟国合作，确保中国不会把胁迫外交以及任意拘押两名加拿大公民和其他国家公民的做法视为成功策略。他还说，加拿大政府将继续表达对香港和新疆维吾尔族人权状况的关切。

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特鲁多的话被分析人士视为加拿大对中国立场趋于强硬的信号。加拿大外长商鹏飞也发表声明，要求中国立即释放两名被捕的加拿大公民，并依照惯例为被判死刑的加拿大公民请求宽大处理。

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中国外交部发言人称特鲁多“再次发表相关错误言论”。并称加拿大虚伪而软弱，加拿大在孟晚舟案上的做法才是任意拘押和胁迫外交。他表示，中国已就特鲁多的言论提出严正交涉。

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星期三，加拿大驻中国大使Dominic Barton在时隔数月后，得以向被判死刑的加拿大公民施伦伯格提供线上领事服务。

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（RCI with Thomson Reuters）

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