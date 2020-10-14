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最高法院提名人艾米·康尼·巴雷特（Amy Coney Barrett）在2020年10月14日星期三在华盛顿国会山举行的参议院司法委员会的确认听证会上。(Bonnie Cash/Pool via AP)

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