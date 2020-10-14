疫情下加航继续购买Air Transat但把买价腰斩

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大航空公司证实，虽然COVID-19病毒肺炎疫情大大恶化了民航业经营环境，但会继续完成购买竞争对手Air Transat的购买程序，但将把购买价格砍掉70%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加航购买Air Transat的初始协议，加航将按每股18加元的价格收购Air Transat航空公司的股票，但现在的收购价改为每股5加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年冬末开始泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情让世界各个民航公司陷入萧条危机，民航公司的股票价格无一例外的跳水。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于担心加拿大航空公司会取消收购Air Transat公司的协议，上个星期Air Transat公司的股票在多伦多股票市场的价格每股只有不到4加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加航宣布会完成收购Air Transat公司的程序后，Air Transat的股票猛升了将近1加元、达到每股4.77加元，但与去年夏天每股16加元的股市价格相比有些惨不忍睹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Pete Evans • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada