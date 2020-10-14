虽有故障周一仍有24万加拿大人申请疫情补助

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加拿大国税局的数字显示，虽然星期一是感恩节假期、且国税局的网站出了一些技术故障，但仍然有24万6百多人申请了加拿大疫情恢复补助金Canada recovery benefit（CRB）。

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这一新的Canada recovery benefit补助金是用来代替9月底结束的COVID-19病毒肺炎加拿大疫情紧急救助金CERB，为那些不符合领取失业金的加拿大人提供财政帮助。

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加拿大国税局的数字显示，有890万加拿大人通过CERB项目领取了816.4亿加元的疫情紧急救助金。

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加拿大联邦政府估计会有89万加拿大人申请在今后几个月中领取每个星期5百加元的疫情恢复补助金CRB。

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此外，在10月5日联邦政府推出另外两项临时性福利补助项目后，有10万7千多加拿大人申请了疫情恢复护理补助金Canada recovery caregiving benefit（CRCB），CRCB为照顾家人而无法工作的加拿大人提供每个星期5百加元的补助，最多可领取26个星期；有近6万人申请了疫情带薪病假福利金Canada recovery sickness benefit （CRSB），CRSB每星期5百加元，可领取两个星期。

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