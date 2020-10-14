加拿大国税局疫情下承担了发放联邦政府新冠病毒肺炎抗疫补助金的工作 / THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

虽有故障周一仍有24万加拿大人申请疫情补助

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年10月14日（星期三）10:25

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加拿大国税局的数字显示，虽然星期一是感恩节假期、且国税局的网站出了一些技术故障，但仍然有24万6百多人申请了加拿大疫情恢复补助金Canada recovery benefit（CRB）。

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这一新的Canada recovery benefit补助金是用来代替9月底结束的COVID-19病毒肺炎加拿大疫情紧急救助金CERB，为那些不符合领取失业金的加拿大人提供财政帮助。

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加拿大国税局的数字显示，有890万加拿大人通过CERB项目领取了816.4亿加元的疫情紧急救助金。

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加拿大联邦政府估计会有89万加拿大人申请在今后几个月中领取每个星期5百加元的疫情恢复补助金CRB。

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此外，在10月5日联邦政府推出另外两项临时性福利补助项目后，有10万7千多加拿大人申请了疫情恢复护理补助金Canada recovery caregiving benefit（CRCB），CRCB为照顾家人而无法工作的加拿大人提供每个星期5百加元的补助，最多可领取26个星期；有近6万人申请了疫情带薪病假福利金Canada recovery sickness benefit （CRSB），CRSB每星期5百加元，可领取两个星期。

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