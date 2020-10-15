加拿大政府：老年人不填税表就无法领福利金

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加拿大联邦政府证实，有成千上万加拿大老年人可能会由于没有及时填报2019年税表而失去继续领取联邦最低收入保障金的资格。

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加拿大联邦自由党政府发出呼吁，要求加拿大老年人一定要尽快填报2019年税表，而且是越快越好，否则到2020年1月份会发生无法继续领取联邦政府某些福利金的问题。

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比如，加拿大联邦政府有关部门需要根据领取联邦老年人最低收入保障金的加拿大人税表的数据来决定其下一年是否合乎领取联邦老年人最低收入保障金的条件，和应该领取多少福利金。

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加拿大政府估计，有约6万3千加拿大老年人可能会由于没有及时填报税表而无法继续领取联邦福利金，并已经向这些老年人发出通知信，督促他们尽快交上2019年的税表。

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正常情况下，加拿大人应该在每年4月底上交填报好的税表，联邦政府在7月份确定申请人是否符合领取老年人最低收入保障金的条件和应该领取多少最低收入保障金这一福利补助金。

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由于今年春天COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥，加拿大国税局把老年人上交税表的最后期限推迟到10月份，并把目前发放的老年人最低收入保障金维持到2020年12月底。

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