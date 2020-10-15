加拿大百年老店Hudson’s Bay交不出房租了？

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两个在加拿大全国多个地区拥有大型商场等房地产资产的财团把加拿大很有名气的百年老店Hudson’s Bay Co.百货公司连锁店告上法庭，指责Hudson’s Bay公司在许多城市的分店拖欠房租。

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Cominar Real Estate Investment Trust财团和Oxford Properties Group财团分别向加拿大魁北克省高等法院提出了法庭诉讼，状告Hudson’s Bay Co.在魁北克省的5个商场拖欠了350万加元的房租和管理费，而且还些拖欠的房租等费用在以每个月超过50万加元的速度增长。

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Hudson’s Bay Co.公司负责资产项目的高管Ian Putnam表示，Hudson’s Bay Co公司并没有拖欠房租，而是在COVID-19病毒肺炎疫情给零售经济带来巨大打击的情况下、努力与房东公司进行磋商以达成双方都可以接受的房租协议。

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Ian Putnam指出，在今年三月份COVID-19病毒肺炎疫情横扫加拿大的情况下，Hudson’s Bay Co.与房东公司有房租争议的那些商场未能提供本来应该提供的高质量服务。

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