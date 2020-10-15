疫情让加拿大渥太华取消国际花样滑冰锦标赛

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加拿大首都渥太华原定在10月30日到31日举行渥太华花样滑冰锦标赛，为了防疫没有现场观众；但在第二波COVID-19病毒肺炎疫情在安大略省卷土重来的情况下，举办方认为这个没有现场观众的花样滑冰锦标赛仍然风险太大、决定取消。

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这个取消比赛的决定是举办方与渥太华市政府和安大略省政府进行了磋商后做出的，并在星期二晚上通过视频会议通知给参赛选手。

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加拿大花样滑冰协会主席Debra Armstrong表示，安大略省政府在十月份发布了全省大型文体活动停止28天的禁令，加拿大全国范围内也严格了COVID-19病毒肺炎的防疫措施，在这种情况下按照原计划举行渥太华国际花样滑冰锦标赛已经不现实。

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已经备战多时、做好参赛准备的加拿大男女双人冰上舞蹈选手Piper Gilles和Paul Poirier对渥太华花样滑冰锦标赛由于疫情而被取消感到有些无奈和失望。

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渥太华花样滑冰锦标赛是本赛季世界6大花样滑冰锦标赛中的第一个。由于泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情给国际旅行造成的困难，今年这六大国际花样滑冰锦标赛已经失去了国际色彩、而变成了主要由本国选手参加的比赛项目。

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