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2020年10月15日，星期四，一名戴口罩的女性走过加拿大蒙特利尔有万圣节装饰的商店。魁北克政府宣布，在持续的COVID-19大流行中，万圣节可以继续，但需要采取一些限制措施。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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