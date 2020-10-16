巴黎恐袭：一名法国教师被割喉杀害，曾在课堂上展示穆斯林先知漫画

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星期五（10月16日）下午在巴黎郊区，一名历史教师在他任教的中学门口被一名男子割喉，当场死亡。袭击者逃离现场，但是很快在邻近街区被警察截住。他持刀拒捕，被警察击毙。警方已将此案定性为恐怖袭击，并开始进行调查。

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案发地点在巴黎西北郊区的Conflans-Sainte-Honorine市。警方消息来源说，这名教师曾在讲解言论自由时向学生展示关于穆斯林先知穆罕默德的漫画。调查人员在推特上发现一个写给法国总统马克龙的帖子，称他为“不忠者的头子”， 并声称杀死了他的“一条胆敢贬低穆罕默德的地狱狗”。警方目前还不能肯定发帖者和袭击者是否为同一人。

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目前警方还没有公布袭击者和受害者的姓名。有巴黎当地媒体报道说，袭击者是一个18岁的男子，出生在莫斯科。

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法国总统马克龙和教育部长布朗凯（Jean-Michel Blanquer）星期五晚前往案发现场。布朗凯说，今天晚上，遭到攻击的是法兰西共和国。面对伊斯兰恐怖主义的残暴，“我们唯一的回应是团结和坚定。”

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三个星期前在巴黎第十一区，一个巴基斯坦裔男子在《查理周刊》编辑部旧址门前用砍刀砍伤了两名记者。《查理周刊》因刊登先知漫画在2015年1月7日遭到恐怖袭击，12人丧生。上个月此案在巴黎开庭审理，《查理周刊》在同一天重新刊登先知漫画。

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