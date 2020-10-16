Thousands of pro-democracy demonstrators gather in an intersection of a business district in Bangkok, Thailand, Friday, Oct. 16, 2020. Thailand prime minister has rejected calls for his resignation as his government steps up efforts to stop student-led protesters from rallying in the capital for a second day in defiance of a strict state of emergency. (AP Photo/Sakchai Lalit)

成千上万的民主示威者聚集在泰国曼谷的一个商业区的十字路口

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年10月16日（星期五）11:02

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20201016日，星期五，成千上万的民主示威者聚集在泰国曼谷的一个商业区的十字路口。泰国总理拒绝辞职呼吁。政府加大了力度阻止学生主导的抗议者无视紧急状态首都集会。(AP Photo/Sakchai Lalit)

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