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2020年10月16日，星期五，成千上万的民主示威者聚集在泰国曼谷的一个商业区的十字路口。泰国总理拒绝辞职呼吁。政府加大了力度阻止学生主导的抗议者无视紧急状态首都集会。(AP Photo/Sakchai Lalit)

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