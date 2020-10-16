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2020年10月16日，星期五，戴着口罩以防止冠状病毒感染的通勤者在北京中央商务区的一条街道上行走。当局在中国北部港口城市青岛的一所医院接受了超过1000万人的测试。那里的暴发被归咎于“不适当的消毒”。 (AP Photo/Mark Schiefelbein)

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