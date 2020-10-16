阿尔伯塔省男孩发现鸭嘴龙骨化石，填补当地白垩纪古生物认知空白

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12岁的阿尔伯塔省男孩内森.赫鲁什金（Nathan Hrushkin）喜欢恐龙，还喜欢和爸爸一起登山远足。他的梦想是成为一个古生物学家。今年夏天，他在阿尔伯塔省的一个自然保护区内登山时发现了一块恐龙骨化石。本星期四（10月15日），当地蒂勒尔皇家博物馆的专家和工人们完成了全部挖掘。他们的收获补上了当地古生物研究的一块空白，小纳森离他的梦想也更近了一步。

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住在卡尔加里市的赫鲁什金父子很喜欢去离家一百多公里的诺德维尔自然保护区远足。今年夏天在保护区内的马蹄峡谷，内森在一个山包上发现了一块骨头，一半埋在土里，”看起来就像你在电视里看到的那种。“ 未来的古生物学家激动得几乎喘不过气来。

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他没有去碰那块骨头，只是和父亲拍了照，然后把照片和位置信息寄给了附近卓姆海勒市的蒂勒尔皇家博物馆。诺德维尔自然保护区的工作人员后来表示，这正是公众在发现古生物化石时的正确做法：不要触碰或移动它们，拍下照片，记录GPS定位，向蒂勒尔皇家博物馆报告。

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经专家鉴定，这块骨头属于一头六千九百万年前的鸭嘴龙，它的年龄大约在三至四岁，生活的年代属于晚白垩纪。

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过去的发掘显示，鸭嘴龙八千万年前曾生活在美国新泽西州滨海地区，那里离马蹄峡谷足有四千公里。蒂勒尔皇家博物馆的古生物学家泰里安（François Therrien）在接受CBC采访时说，他们过去并不知道晚白垩纪时期当地生活着哪一类恐龙，内森的发现因此意义重大。

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到星期四为止，专家们在马蹄峡谷的石壁里找到了30到50块属于同一头鸭嘴龙的骨头。泰里安说，在这一带发现的恐龙骨骼中极少有未成年的，更难得的是，岩层中通常很少会有被保存下来的恐龙化石。

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星期四是这次挖掘行动的最后一天。内森也来了。他看着工人们小心翼翼地把一块块骨骼化石放进袋子，运回博物馆去清洗和研究。他告诉记者，他从六岁起就决心做一个古生物学家，这次经历激励了他实现自己梦想的决心。

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这一带古生物化石丰富。内森说，他每年都来登山远足，每次总能找到点什么。今年他上到了更高处，发现了四块骨头，都拍下照片寄给了博物馆。他希望未来的发现能超过这一次。

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蒂勒尔皇家博物馆的恐龙化石收藏为世界之最

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蒂勒尔博物馆所在的Drumteller市人口不足一万，但它的恐龙化石收藏却是全世界最多的。博物馆的名字来自加拿大著名地质学家蒂勒尔（Joseph Tyrrell）。1884年，他在卓姆海勒附近进行地质考察时偶然发现了恐龙骨化石。

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（CBC News, Joel Dryden, RCI, Mathiew Leiser)

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