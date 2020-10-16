UBC研究：COVID-19 住院患者四分之三出院数月后仍有遗留症状

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不列颠哥伦比亚大学 UBC 的一项新研究发现，在因 COVID-19 而住院的患者中，有超过四分之三的人出院数月后仍然存在一些症状。

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呼吸困难和睡眠不良

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UBC 的研究人员最近在 European Respiratory Journal （欧洲呼吸学杂志）上发表了上述研究。

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这项研究表明，在接受调查的人中，76％ 在出院 3 个月后报告说自己至少还有一种症状，而超过 50% 的人则说自己有多种遗留症状。

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其中两个最常见的症状是呼吸困难和生活质量普遍下降，生活质量下降包括人的运动能力、进行日常活动的能力下降，以及心理健康受到影响。

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研究人员发现，88％ 参与调查的人肺部仍有异常。

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遗留症状不止肺部

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UBC 人口与公共卫生学院呼吸医学系（School of Population and Public Health）主任克里斯托弗·卡尔斯滕（Christopher Carlsten）是上述研究报告的作者之一，他说：

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这项研究的目的是为了确保我们的（眼界）不应只局限于肺部，我们发现的问题远远超出了肺部疾病。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在接受调查的人中，近 50% 表示自己难以入睡，超过 40％的人表示出院三个月仍感到虚弱，接近 25% 的人说自己持续咳嗽。

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遗留症状

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UBC 的这项研究结果与其他的一些研究的结果一致。

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之前已经有研究表明，COVID-19 的患者在痊愈后仍会在很长一段时间内有多种持续性问题，包括脑雾、心脏损伤、关节痛等。

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UBC 研究报告的另一位作者艾丽森·王（Alyson Wong）表示，很多人对新冠症状的持续时间感到惊讶，患流感的人基本上在三个月内就能完全康复，但在新冠患者中，我们不会看到这种情况。

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UBC 的研究仅包括因 COVID-19 而住院的人，其中 60% 以前没有其他疾病。

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在受调查者中，男性占 64％，平均年龄为 62岁，不到三分之一的人为吸烟者或有过吸烟史。

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认真对待 “长期” 综合症

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研究人员艾丽森·王说：

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我希望这个研究结果能够告诉那些有持续性症状的人，有这种情况的不仅仅是您一个人，很多新冠患者都有类似的经历。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

UBC 人口与公共卫生学院呼吸医学系主任克里斯托弗·卡尔斯滕则表示，希望这样的研究能够推动医生们更加认真地对待 “长期” 综合症。

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他说：

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还在医院病床上与新冠抗争的人们理应受到更多的关注，但那些出院几个月后仍有较轻症状的人也需要继续获得护理。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

不列颠哥伦比亚大学的研究人员准备对参与这项研究的人进行至少两年的跟踪研究。

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（CBC）

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