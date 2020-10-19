中国经济反弹加速，第三季度增长 4.9%

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随着消费者重返大型购物中心，开始旅游，恢复购买汽车等大件消费品，中国经济的反弹势头在增大。

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本周一（10月19日）公布的官方数据显示，今年第三季度，中国的的经济比去年同期增长了 4.9％，高于第二季度的 3.2％，工厂的产量在增加，而且中国的零售额已经反弹到疫情前的水平。

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增长 “仍在加速”

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美国和欧洲在继续承受新冠疫情带来的痛苦，中国是今年唯一一个经济有望出现增长的大经济体。

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英国经济研究咨询公司 Capital Economics 的朱利安•埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）在一份报告中表示，中国的复苏规模在 “扩大，对政府刺激的依赖在减小，而且进入第四季度，增长 “仍在加速”。

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中国的最新增长率公布后，许多股市立即上扬，星期一，日本的日经指数上涨了 1.1％，而香港恒生指数上涨了 0.9％。

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韩国和澳大利亚的股市也出现上涨。

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面临挑战

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去年12月份，新冠病毒开始出现，中国在 3 月宣布控制住了该病毒。

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中国在今年第一季度经济萎缩了 6.8％，随后出现反弹。

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现在，中国已经取消了对旅行和商务活动的限制，但在政府和其他公共建筑物，仍然检查进入者是否感染了病毒。

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来自海外的旅客进入中国后必须被隔离两个星期。

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上周，在青岛东部港口发现 12 例病例，打破了中国连续两个月无新增患者的局面，之后青岛超过 1000 万人接受了病毒检测。

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中国国家统计局在一份报告中说，经济在 “继续稳定复苏”，但 “国际环境仍然复杂而严峻”，中国面临着阻止新冠病毒再次流行的巨大压力。

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零售增加

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中国工业生产比去年同期增长了 5.8％，这与上半年 1.3％的收缩相比，有明显改善，中国的出口商正在从仍受到疫情限制的外国竞争对手那里夺取市场份额。

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中国第三季度的零售额也比去年同期增长 0.9％，走出了上半年收缩 7.2％的低谷，网上零售额增长了15.3％。

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这显示出，中国消费者的需求正在加速增长。

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澳大利亚金融服务公司 AxiCorp 的斯蒂芬·伊恩斯（Stephen Innes）在一份报告中表示：

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中国私人消费的复苏正在加速。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

中国经济复苏快于其他经济体

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经济学家们说，由于中国的执政党决定采取了有史以来最为严格的抗疫措施，中国这个全球第二大经济体的经济复苏速度会比其他主要经济体更快。

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国际货币基金组织（International Monetary Fund）预测，今年全年中国经济增长率将为 1.8％，而美国经济预计将萎缩 4.3％。

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国际货币基金组织还预测，法国今年经济将萎缩 9.8％，德国将萎缩 6％，日本将萎缩 5.3％。

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加拿大的经济活动最近几个月持续复苏，但现在一些大省又遭遇第二波疫情的打击，加上上半年经济停摆的影响太大，国际货币基金组织的预测是加拿大经济今年萎缩 7.1%。

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（CBC）

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