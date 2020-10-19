加拿大保守党：政府要等到什么时候才要求中国大使道歉？

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加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）星期一（10月19日）再次就中国驻加大使的言论质问特鲁多政府。他在今天的议会质询中批评政府在中国问题上瞻前顾后不作为。他说，在中国大使威胁三十万在港加拿大公民后，今天中国政府更进一步指责加拿大。总理到底会不会站出来保护加拿大人并回击中国？

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上星期二（10月13日）是加中建交五十周年。中国驻加拿大大使丛培武在接受采访时表示，中国“强烈敦促加方切勿向香港暴乱犯罪分子提供所谓‘政治庇护’”，称这是对中国内政的严重干涉， 并说如果加拿大“真正关心香港的繁荣与稳定，真正关心在港30万加拿大护照持有者的健康与安全以及大量在港营商的加企业，加方就应该支持中方打击暴恐活动的努力。”

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奥图尔在推特上发文回应。他说，这是对三十万在港加拿大公民赤裸裸的威胁，中国大使的好战言论与他的正式外交使节的身份不符。他要求丛培武收回言论并公开道歉。并建议加拿大政府在他拒绝道歉的情况下收回国书，即驱逐大使。他还要求政府加快审理香港民主派人士的避难申请。

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奥图尔今天在众议院代表保守党重申以上立场，并批评政府过于软弱。他说，中国大使在威胁在港加拿大公民后，今天进而警告加拿大众议院不要讨论新疆维族人的境遇。总理到底要等到这种威胁落在谁头上时才会决定收回国书呢？

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副总理弗里兰（Chrysita Freeland）回答说，加拿大政府一贯清楚并毫无保留地为新疆维族发声。她还保证，政府会和三十万在港加拿大人站在一起。

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