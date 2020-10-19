加美边界继续关闭，特鲁多和特朗普各说各话

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加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）星期一（10月19日）上午宣布，原本将在本周三到期的对加美边境非必要过境的禁令将再延长一个月，实行到11月21日。他还表示，加拿大政府是根据公共卫生部门的建议作出相关决定。但是，无论是在边境检查站的具体做法还是在对过境何时恢复正常的说法上，加美两国都大相径庭。

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十天前，一个蒙特利尔市民想去纽约照顾刚刚生产的女儿。出境很顺利，但是美国一侧的边检人员认为她的旅行目的属于“非必要”，不予放行。她只好把车掉头开回加拿大。令她错愕的是，刚刚才见过她的加拿大边检人员把她当成从美国入境的人员处理，要求她隔离十四天。她生气地说，她并没有去美国，她只是“敲了美国的门而已”。她被告知，这是规定。

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加拿大边境对从美国入境人员的防范可见一斑。尽管两国在陆地边界的过境限制上同意采取同样措施，但是从加拿大乘飞机去美国旅行却没有受到限制。入秋后许多加拿大“雪鸟”（即每年冬天南下过冬的人）计划重返温暖的美国南方，美国方面毫不在意。反倒是加拿大政府很紧张。总理特鲁多日前表示，为健康起见，他们最好今年冬天呆在加拿大。

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两国领导人对未来政策各说各话

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加美边境在今年三月疫情初期时关闭，此后每月延续禁令至今，只有货物运输和过境工作可以照常进行。旅游，过境购物和探亲都属于非必要旅行。两国旅游业损失惨重，边境线附近居民的生活也受到很大影响。

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特鲁多上星期在接受采访时表示，只要美国的新冠感染人数不降下来，边境就不能开放。政府多次延续对非必要过境旅行的禁令，是由于美国的疫情。他也呼吁加拿大人不要去美国旅行。那些冬季加拿大人喜欢去的州，例如弗罗里达，亚利桑那和加州，疫情远比加拿大严重。

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但是美国总统特朗普的说法却似乎更乐观。他9月18日在白宫表示：“我们正在考虑加美边界 — 加拿大会希望开放边界。” “所以我们会很快开放边界…… 我们希望一切恢复正常。”

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美国国土安全部代理秘书沃尔夫（Chad wolf）星期一也在推特上表示，美国正在和加拿大密切合作，以便为未来放宽边境管制找到安全标准。

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但是加拿大公共安全部的发言人对CBC采访要求作出的回应相当于“研究研究”。这位发言人说，在何时及如何开放边境的问题上，公共安全部将继续评估现有的公共卫生信息。这意味着，正如特鲁多上个星期接受采访时所说，开放边境与否要看美国境内的疫情是否得到控制。

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路透社上个月曾引用加美两国的消息来源报道说，美国倾向于放松边界管制，但是加拿大官员对此并不积极。

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加拿大对来自美国的航班也控制更严。除非有特殊情况，游客被禁止入境。

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（CBC News,Sophia Harris，Radio-Canada，Thomas Gerbet）

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