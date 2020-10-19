法院：加拿大皇家骑警退休金制度歧视女警员

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加拿大联邦最高法院十月中旬做出裁决说，加拿大联邦警察皇家骑警的退休金制度歧视女性警员、违反了人权宪章。

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加拿大最高法院的9位大法官以6票对3票做出了上述裁决。

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加拿大三位女性退休警官Joanne Fraser, Allison Pilgrim和Colleen Fox把皇家骑警告上法庭，指控加拿大联邦警察的退休金制度歧视女性警员。在联邦法院法官否决了她们的法庭诉讼后，这个官司被打到了加拿大最高法院。

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这三位女警官在上个世纪90年代有了孩子，当时皇家骑警没有非全职工作制度，她们只能在请无薪长假和边全职工作边带孩子之间做出选择；皇家骑警在1997年推出了准许多位警员分担一个全职警员岗位的项目，Joanne Fraser, Allison Pilgrim和Colleen Fox都参加了这一项目，但当她们在孩子大些后重返全职警员岗位时却发现，那几年半日制工作不但不能计入她们退休金年资、而且她们不能自己出资补交退休金供款以满足连续计算退休年资的条件。

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而皇家骑警的退休金制度却准许全职警员在请无薪长假的情况下自己出资缴纳欠缺的退休金供款以连续计算其退休金年资。

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在1997年到2011年期间有137名皇家骑警警员参加了上述多位警员分担一个全职警员岗位的项目，其中绝大多数是女性警员。

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RCI with Catharine Tunney • CBC News

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