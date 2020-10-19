美国卡特中心三十多年来首次监督美国大选

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美国前总统卡特和夫人罗莎琳创立的卡特中心自1982年成立以来一直致力于解决国际上的选举公正问题，38年来卡特中心派出人权观察员监察了世界上民主选举制度不牢靠的39个国家的1百多次大选投票。

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但2020年卡特中心首次要监督关注美国总统大选的公正问题。

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卡特中心虽然不认为美国民主选举制度在倒退，但认为过去5年到10年中美国出现了一些不符合国际公正选举标准的问题。

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卡特中心民主项目副主任Avery Davis-Roberts认为，面对美国选举中出现的一些问题，卡特中心应该为强化美国的民主选举制度做出自己的贡献。

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至少有三个因素让2020年美国大选变得复杂。一是泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情，二是夏天以来美国长达几个月的种族紧张关系，三是大选年虚假信息的泛滥。

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美国总统特朗普10月15日在参加NBC主持人Savannah Guthrie主持的选民问答会上说，他会接受总统大选后的和平过渡、但希望大选是公正的。

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特朗普在此之前多次指责民主党要利用邮寄选票的投票方式作弊。

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今年美国总统大选的选民投票意愿空前高涨。在提前投票日选民们踊跃投票、在投票站外面排起了长队。Avery Davis-Roberts担心11月3日正式大选投票日到来时选民们排队的时间会更长。

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