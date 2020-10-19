疫情使市中心空空荡荡，但专家认为市中心会恢复繁荣

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疫情导致人们远程工作，市中心的一栋栋办公楼空空如也，餐馆、商店的生意大受打击。

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联邦政府的规划预计，目前在家工作的成千上万的公务员最终将返回办公室，但一些企业雇主（如Shopify）已经宣布，远程工作将成为永久安排。

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渥太华大学（University of Ottawa ）Telfer 商学院的副教授Tyler Chamberlin认为，各城市的市区可能正处于一个重大转变的风口浪尖。

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他说：

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几乎可以肯定，我们的市中心将发生重大变化，疫情拖的时间越长，远程工作就越有可能 “永久化”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他认为，疫情加快了远程办公的趋势，现在人们不需要早早起来，去挤公共汽车，或开车被堵在公路上着急，这些都是推动远程办公的有力依据。

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市区商业受打击

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卡尔顿大学 （Carleton University）经济学助理教授Louis-Philippe Beland已经开始发表有关疫情对中小企业影响的研究，他说，由于疫情，市中心的中小商家（如三明治店和干洗店）的业主们已经承受着巨大的压力。

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他说，小型企业的利润率通常很低，一点点收入中断就会产生长期影响。随着第二波疫情的到来，小企业非常担心。

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城市会生存下去

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卡尔顿大学的教授亚当·韦斯（Adam Weiss）研究城市地区的交通趋势，他对市区正处于重大转变的边沿持有不同看法。

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他指出，郊区的增长与发展并不是什么新鲜事，但一个城市的规划策略总是优先考虑那些地处交通枢纽附近、人口密集的地区。

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韦斯对在人口稠密地区，人们对住房和设施的持续需求保持乐观态度。

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他说，市区的特点是适合人们步行和骑自行车，不需开车就可以去商店，去餐馆，而郊区则离不开汽车。

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卡尔顿大学教授亚当·韦斯说：

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城市已经存在很长时间了，历史上以前也有过严重疫情，城市存活了下来，这次疫情之后，市区也能存活下去。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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