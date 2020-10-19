魁北克公司研发农用机器人，可代替五十名工人

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从国外雇的外劳不能来了？或是已经到了的工人需要隔离？一家魁北克省公司研发的农用机器人将可以给秋收季节心急如焚的农场主们帮上大忙。这款机器人名叫萨米（Sami, 法语”农用多功能智能系统“的缩写），特长是收获蔬菜，可以代替五十名工人。

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据《Le Journal de Québec》等媒体报道，萨米由魁北克省机械设计公司Lapalme和该省光学研究所合作研制，现在正准备进入大批量生产阶段。它可以被安装在拖拉机的两侧，机械臂前端装有由人工智能控制的3D摄像头和刀具。今年夏天，它已经在西兰花田里试了身手，成绩令它的创造者又惊又喜。他们计划再给它加上一把水刀（即用细小高压水束切割），争取在明年夏天投入使用.

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萨米的外形比不上国际空间站的 “加拿大臂”那么酷炫，但是市场潜力却不可小觑。根据经济学家的预测，到2025年时，魁北克省将有15%的农场职位招不到人。

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（Le Journal de Québec， The Canadian）

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