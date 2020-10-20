加拿大女王大学法学院弃用加拿大国父名字

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加拿大女王大学Queen’s University表示，将更改法学院大楼的名字，不再用有加拿大国父之称的加拿大首任总理麦克唐纳Sir John A. Macdonald的名字来命名。

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女王大学校方说，这一决定是经过再三考虑并经过公众咨询后才做出的。由于麦克唐纳的名字不但让人想起了加拿大的首任总理、而且让人想到了加拿大的土著人寄宿学校制度，这无助于让来女王大学法学院上学的土著人学生和少数族裔学生感到受到包容和欢迎。

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近年来加拿大一些维权组织要求挪走加拿大全国各地的麦克唐纳雕像、把以麦克唐纳命名的公共建筑改名，指责麦克唐纳一百多年前推出的土著儿童寄宿学校制度不但在帮助灭绝土著人文化，而且有大量土著人儿童在寄宿学校受到虐待和摧残。

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麦克唐纳一百多年前还推出了针对华裔移民的歧视性人头税制度。

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今年夏天，加拿大第二大城市蒙特利尔市的示威者把一座麦克唐纳雕像从基座上拉下来，雕像在从高处摔下来时头部被摔掉。

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麦克唐纳在金斯顿市长大，成年后在金斯顿市从事法律工作，帮助创建了女王大学，后来才投身政治，成了加拿大联邦开国总理。

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RCI with Laura Glowacki • CBC News

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