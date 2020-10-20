加拿大政府将对中国企业收购北方金矿的计划进行国家安全评估

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中国企业山东黄金集团今年五月份与加拿大黄金开采公司TMAC达成协议，将以2.3亿加元收购该公司所有股份。这项协议已经获得TMAC股东大会和中方监管部门的批准。但是在收购计划付诸实施之前，加拿大联邦政府将根据《加拿大投资法》对这项收购进行国家安全评估。

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TMAC拥有的霍普湾金矿在加拿大北方三地区之一努纳武特。它坐落在北冰洋岸边的绿岩带上，所占土地长80公里，宽20公里，基础设施健全，已有发电站，机场，港口和道路。巴黎国际关系研究所的南北极地缘政治专家梅莱德（Mikaa Mered）今年夏天在接受《西部法国》采访时曾说，这块土地的面积相当于十六个巴黎，现有基础设施已经足以建一个独立城市。他认为，对中国来说，这块土地的价值超出地下的金矿本身。

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这项收购的最后期限是2021年2月8日。TMAC公司表示，如果通过国家安全评估，它计划在2021年第一季度结束所有交接，但是担心联邦政府不能按时完成评估程序。

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根据山东黄金网站的介绍，该公司是国有大型骨干企业，2017年以来一直是中国第一产金企业。

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（RCI with CP）

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