卡尔加里一场婚礼成 “超级传播” 场所，至少 49人感染新冠

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在卡尔加里市，10 月初举行的一场婚礼已导致至少 49 名参加者感染了 COVID-19。

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阿尔伯塔省（Alberta）卫生部的发言人汤姆·麦克米兰（Tom McMillan）说，这场婚礼上有很多来自不同家庭的人，省政府正在查找参加了婚礼的人，要求他们自我隔离，并去接受病毒测试。

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“病毒仍在”

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目前正值阿尔伯塔省的疫情高发期，截止到 10月19日，阿省有超过 2.2 万个累计病例，“活跃” 病例 3,138 个，其中 998 个在卡尔加里市。

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省卫生部发言人汤姆·麦克米兰表示，卡尔加里最近发生的几起大规模感染都与社交聚会有关。

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他补充说：

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这对所有阿尔伯塔省人都是警告，这种病毒仍然存在，任何社交聚会都有传播的危险，无论是婚宴，还是家庭或社区中举行的非正式聚会，都有风险。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说：

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社交聚会的组织者应尽一切可能遵守现行的公共卫生指南，确保人与人之间有足够的空间，保持距离，限制聚会的人数，切记一定不要共享食物和餐饮器皿。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一传十，十传百

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卡尔加里大学 (University of Calgary) 的传染病专家克雷格·詹尼（Craig Jenne）医生说，鉴于造成的高传染人数，他认为 10月初的这场婚礼已经构成了 “超级传播者” 事件。

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他说，

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虽然 49 例看起来似乎不是很多，但我们必须记住，婚礼之后，这些人还会接触其他人 ……如果他们中的每个人把 [COVID-19] 传给了两个、三个、四个或更多的人，那我们可能会看到社区中出现 200、300 或更多的病例，而且，后来被感染的人也有可能进一步扩散病毒。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

克雷格·詹尼医生表示，即使遵守了保持距离、戴口罩、限制参加人数等规定，但说到底，现在这个时候，举行任何大型的室内聚会根本就是不安全的。

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他说：

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上百人聚到一个室内场所用餐，每张餐桌旁都有数人，大家同时吃饭，这当然会给病毒传播提供机会。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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