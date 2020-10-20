学术自由与“N打头的词”：渥太华大学教师被停课引起的争议

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上个月的一天，渥太华大学人文社科学院的教师里约特南-杜瓦尔（Verushka Lieutenant-Duval）在上课时提到了“黑鬼”，即英语中的“N打头的词”（N-word）。一个学生当即表示，白人不能使用这个词。她随后向校方提出了投诉。里约特南-杜瓦尔被停课一个月。

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“黑鬼“是对黑人的蔑称，也是种族歧视色彩最强烈的词汇之一。但是里约特南-杜瓦尔是在讲解那些被社区重新改造利用的词汇时用它举例，并没有用它来称呼黑人。因此，在她复课这一天，渥太华大学不同院系的三十四名教师联名给校方写信，表达对她的支持。信中说，大学管理层应该努力消除所有形式的系统性种族歧视，但是也应该保证知识的传承，对批判性思考的培养和学术自由受到保护。

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渥大学生声讨老师

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渥太华大学学生会发表声明，称这封信“令人震惊”。一些法学院和医学院的学生分别写信，称三十四名教师的信引起了他们的“高度警惕”，并呼吁学校制定禁止校园内任何人使用“N打头的词”的零容忍政策。在法学院学生的信上签名的黑人女生莫哈姆德（Hannan Mohamud）在接受CBC采访时说，她完全不明白这些老师说的学术自由指的是什么，因为N-word的使用让她感到被排斥，感到被剥夺了在“这些地方”存在的自由。

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魁北克省加入战团

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这场争执在邻省魁北克引起了强烈反响。正副省长先后公开表态，不赞同渥大校方的处理。星期三，579名大学教授和预科教师发表公开信，支持里约特南-杜瓦尔，呼吁保障教师的言论自由和学术自由，并批评渥太华大学处分教师的做法是搞错了目标。公开信说，禁止在课堂上讲解一些词，一些作品和一些作家起不到反对种族主义的作用。高等院校必须制定明确的政策，保护知识和知识的传递者，保障教师持“合理异议”的权利和宪法权利。

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魁北克省黑人党魁支持老师

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魁北克省自由党的领袖昂哥拉德（Dominique Anglade）是一位黑人女性。但是她站在了老师们一边。她认为，渥大的做法走入了歧途，太过于追求政治正确。“在学术环境里，要理解事物并进行辩论，能直呼其名至关重要。”

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昂哥拉德是魁北克省第一个担任政党领袖的黑人女性。她在被问到如果自己听到N-word会有什么反应时回答说，那要看是在什么情况下，我们绝不应该容忍侮辱和歧视，但是应该把侮辱和在教学、学术环境里对这个词的使用加以区分。

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海地裔魁北克黑人作家拉菲里耶尔（Dany Lafferiere)说，种族歧视问题并不在于这个词。他曾为自己的小说取名为《如何不知疲倦地和一个黑鬼做爱》。这个惊悚的书名当年也曾引起一片抗议。但他仍然坚持认为，任何人都有使用这个词的权利。

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（RCI with CBC News and Radio-Canada)

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