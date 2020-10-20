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2020年10月20日，星期二，巴黎的纪念游行的过程中，人们举着写着“人人有爱，无人恨”向上周在巴黎西北的Conflans-Sainte-Honorine被杀害的历史老师致敬。(AP Photo/Lewis Joly)

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