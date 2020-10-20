特鲁多：要是信不过我咱们就大选。反对党：不是信不过，只是查查你

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加拿大保守党星期二（10月20日）向众议院提交议案，建议成立一个特别委员会调查自由党政府和加拿大慈善机构WE Charity之间的关系。议长罗德里盖兹（Pablo Rodriguez）随即宣布，政府将把对这项议案的投票视为信任投票。如果议案通过，就意味着政府失去议会的信任，自当召集大选。

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总理特鲁多随后也在新闻发布会上表达了同样的意见。他说，保守党决定提交的议案清楚地表明他们已不再信任这个政府。那么其他反对党必须在投票时作出选择，是跟保守党一样不再信任政府，还是让议会继续运作。

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对施政纲领和年度预算报告的投票，不论政府愿不愿意都属于信任投票。除此之外，从理论上说，政府有权把任何一次投票都视为信任投票，只是在大多数情况下不会自找麻烦，除非是发现在当下大选对自己比较有利。特鲁多政府现在正是如此判断。

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但是反对党却并无此意。保守党领袖奥图尔表示，成立特别委员会的目的不是推翻政府，而是问责政府。为了避免误会，他还宣布把委员会的名称从“反腐败”改为“关于政府在新冠疫情期间被指责滥用公共资金的特别委员会”，并在动议中特意说明它“不应该成为发动大选的合理理由”。

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但是罗德里盖兹对这个改动嗤之以鼻。他说，你把一本书都写完了，最后改个书名，就能让大家觉得这不是同一本书了吗？

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）说，把一次对成立调查委员会的投票视为信任投票是可笑的。特鲁多就是想趁机发动大选然后让反对党替他背锅。

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但无论特鲁多心里是怎么想的，反对党确实无权阻止他在投票后去见总督，请求解散议会启动大选。不过，要想不让特鲁多得逞也容易。以自由党的议席数，三个主要反对党里只要有一个和政府站在一边投票就能保它过关。鉴于魁北克党团已经宣布支持保守党议案，这个任务很可能会再次落到新民主党肩上。

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身为反对党，老是为政府保驾是很尴尬的事。两个星期前的施政纲领，自由党就是依靠新民主党的支持通过的。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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