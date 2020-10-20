疫情让加拿大女性为主的医疗工作成高危岗位

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加拿大最危险的职业过去主要都是男性为主的职业，如伐木工人、渔民、农民、建筑工人等。统计数字显示，在2018年死于工伤事故的1027名加拿大人中绝大多数是男性，只有三十人是女性。

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但COVID-19病毒肺炎疫却让几个以女性为主的行业也成了危险行业，这就是与人接触的服务行业。 比如医务工作者、教师和零售业的工作人员。

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医务工作者中超过80%的从业者是女性。家庭医生中过半数是女性，90%以上的护士是女性，70%的心理医生是女性，60%的药剂师是女性，80%的理疗师是女性。

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加拿大护士联合会十月初发布的报告显示，已经有1万3千名护士由于工作中感染COVID-19病毒而上报了工伤事故。

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虽然目前还没有2019年和2020年因为工作而死亡的统计数字，但现有的COVID-19病毒肺炎感染数据显示，除了60岁到69岁年龄组之外、所有年龄组人口中都是女性感染的比例高于男性。

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比如，加拿大人口群体中确诊感染COVID-19病毒人数最多的年龄组是20岁到29岁的人口群体，在这一年龄组感染COVID-19病毒的人中有51.3%、也就是1万5千多人是女性。

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再比如，虽然医疗专家们的共识是男性在感染COVID-19病毒肺炎后更容易出现严重症状，但在加拿大四十岁以下因为COVID-19病毒肺炎而住院接受治疗的人中超过半数的人是女性。

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RCI with Evan Dyer • CBC News

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