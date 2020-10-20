美国宇航局选诺基亚在月球上建无线网络

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芬兰电讯巨头诺基亚公司星期一宣布，美国宇航局决定选择诺基亚承揽在月球上建立无线网络的项目。

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月球无线网络项目将是美国宇航局让宇航员在2024年重返月球、探索性地建立人类在月球上永久性基地的Artemis program登月项目的一个组成部分。

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除了美国之外，加拿大等七个国家也签署了协议，参加美国宇航局的Artemis program登月项目。

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诺基亚表示，将与美国德克萨斯州的太空航天器设计公司Intuitive Machines合作、将月球无线网络设备送上月球。

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在诺基亚的首个太空LTE宽带无线电讯网络系统在2022年晚些时候被送上月球表面后，该系统会自动开启，在进行自我调适后让月球无线网络处于工作状态，将能够传输远程控制指令、遥控月球车、传输高清晰视频流，等等。

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对于美国宇航局2024年让男女宇航员登月和以后人类在月球建立永久性基地这一雄心勃勃的项目来说，提前在月球上建立稳定可靠的无线电讯网络是一个必备条件。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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