BC 省宣布进入第二波疫情

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加拿大不列颠哥伦比亚 （BC）省宣布进入COVID-19 第二波疫情。

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BC省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生星期一（10月19日）在新闻发布会上说：

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可以说，我们现在在第二波疫情中。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新增病例增加，但控制住了社区传染

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从上周五以来，BC 省平均每天新增150多个病例，

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截止到 10 月19日，BC 省的累计病例共有 11687 个，死亡人数 253人，“活跃” 病例 1681 个。

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目前有 67 名新冠患者在医院中，其中 19人在重症监护室，BC省还在跟踪监视与患者有过密切接触的 4,028 人。

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尽管新增病例增加，但亨利医生说，BC 省病例并没有出现 “指数式增长”，证明大多数省民在遵循卫生规定。

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她说，新增病例主要是年轻人，他们大多不需要住院，另外，家庭和小群体聚会也发生了传染事件。

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规模较大的聚集性传染主要发生在工作场所，包括基本服务设施 – 食品店和食品加工厂等场所。

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尽管新增病例回升，但 BC 省的情况比安省魁省好得多，10 月19日，加拿大的累计 COVID-19 病例总数超过了 20 万例。

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邦妮·亨利医生说：

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相对来说，我们仍然控制住了社区传播。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

学校安全措施奏效

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BC省卫生官邦妮·亨利医生接着表示，在新学年开始后的 6 周内，传染病例有限，没有出现学校大范围爆发 COVID-19 的情况，这表明在学校系统采取的安全措施是有效的。

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对于即将到来的万圣节 （Halloween ），她敦促各个家庭 “削减” 今年的万圣节计划。

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她说，许多家庭今年可能会不欢迎孩子们上门要糖果，仍然决定派发糖果的家庭，最好换个方法，让孩子们在门外自取糖果，减少不必要的面对面接触。

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亨利医生嘱咐说：

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今年，可不是大过万圣节的时候。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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