加拿大少数政府安度信任投票：自由党和保守党都未能如愿

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星期三（10月21日）下午，加拿大议会众议院就保守党提出的一项议案进行投票。投票结果为180票反对，146票赞成，议案未能通过。执政党议长罗德里盖兹（Pablo Rodriguez）在投票后的新闻发布会上说，这说明议员们在党派政治和加拿大人的利益之间选择了后者。保守党的议案建议成立特别委员会对政府和慈善组织WE Charity之间的关系进行调查。执政党自由党不顾反对党的反对，把这次投票定为信任投票。也就是说，如果议案通过，本届政府就会寿终正寝，加拿大将进行大选。巧的是，上一次大选正好是在去年今日举行的。现在大选被避过。这一届政府正式年满周岁。

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尽管罗德里盖兹代表政府对投票结果表示满意，但是政治分析人士和反对党都认为，政府硬要把这次投票定为信任投票，是为了趁着选民支持率优势明显进行大选，以“转世”为多数政府。现在议案被否决，自由党和提出议案的保守党均未如愿。

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）在投票前表示，他不会让特鲁多有借口在疫情中把加拿大人推向投票站，暗示该党议员不会支持保守党议案。

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从不放过任何一个激烈抨击特鲁多和自由党机会的无党派议员、前司法部长威尔森- 雷布尔德（Jody Wilson–Raybould）也对议案投了反对票。

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