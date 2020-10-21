加拿大批准美国星链网为边远地区覆盖互联网

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加拿大广播电视和电讯委员会CRTC十月中旬致信美国美国高科技公司Space Exploration Technologies Corp (SpaceX)，证实已经批准了SpaceX公司为加拿大边远地区居民提供互联网服务。

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CRTC是负责监管加拿大电讯市场的机构。

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美国高科技奇才马斯克Elon Musk表示，他旗下SpaceX公司发射到太空近地轨道的微型电讯卫星网星链网部署完毕后，可以让高速互联网覆盖地球任何地点。

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传统电讯卫星一般在距离地表2万公里的太空轨道运行，而马斯克SpaceX公司发射的电讯卫星离地面的距离只有550公里，而且由1万2千颗微型电讯卫星组成星链网覆盖地球表面。

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SpaceX公司从2019年5月份开始用可重复使用的Falcon 9太空火箭，以每个月发射两次、每次携带约60颗电讯卫星的速度把微型电讯卫星发射到太空近地轨道。到10月中旬为止，已经有835颗电讯卫星进入了太空近地轨道的指定位置。

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加拿大是领土面积世界第二大的国家，但北部地区人烟稀少，传统科技提供的互联网覆盖技术由于耗资巨大而难以被用来为加拿大边远地区的居民提供互联网服务。结果是加拿大联邦政府承诺的为边远地区民众提供高速宽带互联网服务的诺言迟迟难以兑现。

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目前还不清楚加拿大北部边远地区的民众什么时候才能用上星链网的高速互联网服务，也不清楚服务质量会怎样。

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RCI with Connell Smith • CBC News

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