加拿大 9 月通胀率 0.5%

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根据加拿大统计局的数据，9 月份加拿大的年通货膨胀率为 0.5％，高于 8 月份的通胀率（0.1％）。

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新出来的数据与经济学家们的预测基本一致，金融数据公司 Refinitiv 的数据显示，经济学家之前的平均预计是 9 月通胀率为 0.4％。

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加拿大统计局表示，在统计局跟踪的 8 个领域中，6 个出现价格上涨，其中包括学生的学费。

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汽油的价格比去年同期下跌了 10.7％，服装和鞋的价格下降了 4.1％。

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根据加拿大统计局的数据，如果不纳入汽油价格的下跌，则 9 月份的年通胀率为 1％。

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(CP)

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