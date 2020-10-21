新冠疫苗 12 月问世？但专家说疫苗不能一下子“改天换地”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新冠疫情爆发后，全世界的疫苗研究团队都在拼命地工作，目前开发中的新冠疫苗有150多种，其中10 种已经进入3期临床试验，这是疫苗在获批前的最后一步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫苗有可能12月问世

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大魁北克省拉瓦尔大学（l’Université Laval）传染病研究中心（Centre de recherche en infectiologie）主任加里·科宾格（Gary Kobinger）认为，新冠疫苗最早有可能在 12 月问世。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在接受加拿大广播公司法语部 Radio-Canada 的采访时说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我一直说疫苗可能在明年的春季或夏季出来，但根据现在的情况，我认为有可能在12 月就出来，至少会有紧急获批的疫苗，先用来保护最弱势群体和医护人员。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于加拿大一些省份正在经历的第二波疫情，加里·科宾格认为并不全是坏消息，他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最大的好消息就是，第二波疫情的死亡率比第一波要低。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

看来，在人类与 COVID-19 的搏斗中，黑暗的隧道尽头终于有了点光明。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫苗出来后会怎样？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，专家们说，即便有一种疫苗获得了批准，也不会突然一下子 “改天换地”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省哈密尔顿市麦克马斯特大学（McMaster University）迈克尔·G·德格鲁特传染病研究所（Michael G. DeGroote Institute for Infectious Disease Research）的副教授马修·米勒（Matthew Miller）说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在疫苗问世后，卫生当局会需要大量的时间来分发疫苗，并需要准备足够的剂量来普遍接种。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

米勒警告说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

将不可避免地出现供应链问题，疫苗生产商生产足够的疫苗剂量需要时间，而公共卫生部门的官员也需要确定，哪些群体可以优先获得疫苗接种。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大预订了 6 种疫苗

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年早些时候，联邦政府表示，已拨款 10 亿加元，对最有希望的 6 种疫苗进行了预订，每种疫苗分别订购了 2000 万至 7600 万剂，为的是只要有一种疫苗成功，加拿大就能立即获得。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多大学（University of Toronto）药学院的副教授艾莉森·汤普森（Alison Thompson）说，

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦和省级政府的官员应对首批疫苗的分发制定政策，以确保区域之间的 “平等”， … 我们知道疫苗将会在未来几个月内上市。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省的一些医生最近还警告说，由于需求超出了正常水平，估计首批疫苗将很快用光。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

首先保护 “弱势群体”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

公共卫生和疫苗接种领域的专家表示，首批新冠疫苗应优先用来保护最容易受感染的人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

那么，哪些人最脆弱？哪些人应排在首位呢？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

艾莉森·汤普森说：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

我们可能需要优先考虑一线的急救人员，身居要位的医疗保健工作者，维持经济运转的人们，还有弱势群体。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

她说，这一决定不可能 “一刀切”，在加拿大，居民的年龄、社会经济地位、健康状况等等，许多因素会起作用。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

根据加拿大卫生信息研究所（Canadian Institute for Health Information）9 月份的一份统计，在第一波疫情中，全国各地的医护人员面临高风险，有十几名医护人员因新冠死亡，21,000 多名医护人员被感染，占第一波疫情感染人数的 20%。

第一波疫情中，死亡率最高的是长期护理院中的老人，有 5,300 多名老人死亡，占加拿大第一波疫情死亡者的 80％ 以上。

（Radio Canada，CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada