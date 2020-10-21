欧盟更改准许入境国家名单，对加拿大游客关闭大门

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欧盟今年七月份制定了一份“安全国家”名单，此后每两周开会审核一次，根据疫情发展的情况作出改动。名单上的国家的公民可以去欧盟国家进行非必要旅行。加拿大一直榜上有名，直到星期三（10月21日）。

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据路透社等媒体报道，欧盟有关官员今天举行例行会议，决定把加拿大、突尼斯和格鲁吉亚这三个国家从名单上去除，同时加上新加坡。预计欧盟将在今后几天内正式公布名单。

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上一次欧盟更改这份名单是在八月份。那一次，阿尔及利亚、摩洛哥、黑山共和国和塞尔维亚被除名。美国由于疫情严重，从一开始就不在名单上。

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最新名单上有九个国家：澳大利亚，新西兰，中国，日本，韩国，新加坡，泰国，卢旺达和乌拉圭。

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欧盟虽然对国际游客制定了统一政策，但是一些成员国在具体执行上有各自的发挥。例如德国实行更严格的限制，并不接受来自名单上所有国家的游客。意大利则要求游客自行租借车辆前往目的地。

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到星期三为止，加拿大的累计新冠确诊病例超过了20万5千（205751），本日新增病例超过两千，其中1072起在魁北克省。

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（CBC News，Pete Evans）

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