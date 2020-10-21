民航业抗议：特鲁多政府对民航业不管不顾

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在加拿大民航业高管多次抱怨特鲁多政府迟迟不出台救助加拿大民航业救市方案的情况下，加拿大民航业员工也开始公开表达自己的不满。

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星期二有二百多名包括民航公司驾驶员、空服员、地勤人员在内的民航业员工高举SOS和Mayday等紧急救助字样的标语牌、在加拿大首都渥太华联邦议会前举行示威，要求特鲁多自由党联邦政府立即拿出救助加拿大民航业的方案。

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示威者说，COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥让加拿大民航业陷入灭顶之灾，急需加拿大联邦政府向民航公司提供低息长期贷款、取消限制民航旅行和入境加拿大后必须隔离14天的防疫措施，以挽救加拿大的民航业。

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COVID-19病毒肺炎的泛滥已经让加拿大各民航公司纷纷采取了好几轮裁员行动，大部分飞机驾驶员和空服员被裁减。

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加拿大Air Transat航空公司机长Jeffrey Daniels高举问责特鲁多政府交通部长Marc Garneau的标语牌参加了在联邦议会大厦前的示威，他说自己驾驶喷气式客机已经二十多年，第一波COVID-19病毒肺炎疫情带来的民航业骤然停摆让他失了业，三个月前疫情好转后他被召回复岗，但在第二波疫情下他这个星期又再次被裁员。

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Jeffrey Daniels对联邦政府交通部长Marc Garneau非常不满，指责他坐视COVID-19病毒肺炎疫情让加拿大民航业陷入灭顶之灾已有半年多的时间、却仍然拿不出救助加拿大民航业的方案。

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交通部长Marc Garneau的新闻秘书Livia Belcea表示，加拿大政府正积极和努力地敲定救助民航业的方案，会尽快推出符合加拿大人利益的救市计划。

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RCI with Ashley Burke • CBC News

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