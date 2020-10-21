渥太华大学“N-word”事件当事人：生活在恐惧中

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因在上课时提到对黑人的传统蔑称“N word”而被停课的渥太华大学教师里约特南-杜瓦尔（Verushka Lieutenant-Duval）星期三（10月21日）在接受Radio-Canada早间节目采访时承认，她从事发第一天起就生活在恐惧中。她半开玩笑地说，在公共场所必须戴口罩的规定帮了她一个大忙。

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当事人口中的事件回放

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这是里约特南-杜瓦尔第一次接受媒体采访。她是渥太华大学人文社科学院的艺术史和艺术理论教师，本学期开两门课，其中之一是“艺术与性别”。她回忆说，那天快下课的时候，她为了讲解“queer”（酷儿）这个词被同性恋群体“颠覆性再定义”的现象，用了另外两个词作例子，其中一个就是“N word”。当时无人提出异议。但是当天晚上，一个学生给她发邮件，称这个词令自己非常不舒服。里约特南-杜瓦尔当即向她、后来又向全班学生道歉，并提议在课堂上讨论这个问题：课堂上应该如何处理这类词汇？

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这名学生把她们之间的一部分邮件往返截图上传到推特上，同时还公开了老师的姓名、电邮和地址。从那时起，里约特南-杜瓦尔开始收到辱骂邮件。尤其是过去两周，她的生活和她的精神状态“就像处于风暴中”。上个星期，一名法国历史老师因在课堂上向学生展示先知漫画被人当街斩首。她说，这起惨案令她“冷汗涔涔”。

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不希望辩论跑偏

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现在里约特南-杜瓦尔已经重新开始上课。此事在魁北克省引起了巨大的反响。原因之一是她是魁省法裔，网上对她的辱骂因此有一部分扩展到这一方面。但是她在采访中表示，这次争议的中心是，在教学环境和学术环境中，我们到底应该怎样处理“N word”这样的词？她不希望看到辩论跑偏和趋于偏激，扯到英裔法裔、安省魁省的关系上去。

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她利用接受采访的机会再次向黑人群体或者其他可能受到伤害的人道歉，并再次强调她的本意不是伤害任何人。她也表示，如果她事先知道“N word”在讲课时不能再提，她一定不会用这个例子。不过，从来没有人告诉过她这个禁忌。

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她从上周起已经重返课堂。她现在的担忧是，按照她的教学计划，“艺术与性别”这门课在下半学期要讲到黑人同性恋艺术家的创作，分析他们在作品中对种族侮辱和歧视作出的反应。到时候她要如何避开雷区呢？

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在Radio-Canada早间节目收到的邮件中，有些教师也表达了类似的担忧。其中一个教文学课的说，他接下来要讲到的作品当中有一些使用了“N word”，例如法兰西院士、海地裔魁北克作家拉菲里耶尔的名作《如何不知疲倦地与黑鬼做爱》。

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里约特南-杜瓦尔说，她上个星期第一次重新上另外一门课时，学生们对她的热情令她难忘。但是“艺术与性别”这门课，学校在作出让她暂停教学的决定时也指派了另一个老师上课。选了这门课的学生可以继续上她的课，也可以选择转到新老师的班里。到今天早上她接受采访时，只有一个女生选择继续跟她上课。

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这场风波已经从教育界扩大到政界。魁北克省正副省长、教育部长和包括黑人党领袖在内的反对党人士一致呼吁保护学术自由。省长勒格（François Legault）称渥太华大学的做法形同“负责审查的警察”。但是在魁北克省以外，政界人士的反应就没有这么一致了。新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）认为，即使是为了教学和学术，也不应该使用这类充满“历史性种族主义”的词，里约特南-杜瓦尔的做法是不可接受的。

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（RCI avec Radio-Canada, Tout un matin）

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