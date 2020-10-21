特鲁多政府准备面对美国大选三种可能结果

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

随着美国大选投票日11月3日的临近，美国大选结果的不确定性也越来越让北方邻国加拿大的政府感到关切。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然美国几个月来的民调结果都显示民主党总统候选人拜登明显领先于现任共和党总统特朗普，但最近的民调似乎显示特朗普在决定美国大选胜负的关键摇摆州开始追上拜登。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦自由党政府总理特鲁多内阁的国际事务和公共安全委员会在准备面对三种美国大选投票日后可能出现的结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一是美国总统特朗普获胜再任4年总统；二是民主党总统候选人拜登获胜在明年一月底成为下一任美国总统；三是投票日大选结果无法确定，还要等待邮寄选票、或者是重新统计选票、或者是由最高法院裁决与大选投票有关的官司。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府一位不愿透露姓名的高级官员表示，加拿大政府对美国大选后加美边境的安全、美国COVID-19病毒肺炎疫情可能进一步恶化、特朗普对加拿大可能采取更强硬的贸易政策等问题感到担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果民主党总统候选人拜登获胜，其誓言上台后要取消把加拿大阿尔伯塔省石油输送到美国南部的基斯顿输油管道项目的立场也让加拿大政府担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada