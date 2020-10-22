Liberal leader Andrew Wilkinson puts up a sign in his riding during a election campaign stop in Vancouver, Thursday, October 22, 2020. The British Columbia provincial election will be Oct. 24th. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

加拿大不列颠哥伦比亚省自由党领袖安德鲁·威尔金森（Andrew Wilkinson）在温哥华举行的竞选活动中树立竞选宣传牌

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年10月22日（星期四）16:05

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2020年10月22日,星期四, 加拿大不列颠哥伦比亚省自由党领袖安德鲁·威尔金森（Andrew Wilkinson）在温哥华举行的竞选活动中树立竞选宣传牌。不列颠哥伦比亚省选举将于10月24日举行。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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