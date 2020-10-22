加拿大军方反性骚扰五年但成果受质疑

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自从5年前加拿大军队开始整肃内部性文化、禁止性骚扰行为的Operation HONOUR运动以来，虽然取得了一些成果，但仍然不断有受到性骚扰问题困扰的加拿大军人抱怨说，当她们向上级报告遭受到性骚扰后，上级长官往往把她们做为麻烦制造者对待。

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加拿大国防部的一份调查报告显示，虽然国防部开展的Operation HONOUR整肃运动的目的是消除军队内部性骚扰问题，但接受研究人员询问的提出性骚扰抱怨的67位加拿大现役和退役军人中，绝大部分人说她们提出的抱怨引起至少一位上级主管的负面反应。

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比如，一位炮兵女军官在向主管军官报告自己受到同单位一位军人的性骚扰后，她所在的炮兵营主管军士长指责她撒谎、并威胁说她会受到公开羞辱。

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但加拿大军方指出，整肃军队内部性骚扰问题5年来，不但成立了支持性骚扰受害者的救助中心，而且军队内部对什么属于不能容忍的性骚扰行为有了普遍的了解。不但性骚扰受害者本人提出的抱怨大幅度增加、而且旁观者提出的抱怨也明显增加，对性骚扰行为者提出的起诉也是大幅度增加。

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虽然加拿大联邦自由党政府一年前就通过了治理军队内部性骚扰问题的C-77号法案，但加拿大军方承认，C-77号法案规定的保护性骚扰受害者权益的具体条款到目前为止还没有草拟完成，这等于是让C-77号法案成了一纸空文。

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RCI with Murray Brewster • CBC News

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