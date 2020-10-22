加拿大将在阿尔伯塔省试行入境旅客病毒检测项目，可缩短隔离时间

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从11月2日起，在阿尔伯塔省卡尔加里市国际机场和该省境内库茨边境检查站入境的旅客将有两个选择，或是入境后按原来的规定隔离十四天，或是接受病毒检测。后者可以把隔离时间缩短到48小时或数天，当然，如果检测结果是阴性的话。

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加拿大联邦政府和阿尔伯塔省政府推出的这个试点项目将进行26周，如果成功将推广到全国。选择接受病毒检测的入境旅客如果收到阴性检测结果即可停止隔离，但是必须在入境第六天或第七天在指定地点接受第二次检测。

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另外，尽管病毒检测呈阳性的人无需隔离，但是他们在入境后十四天内不得离开阿尔伯塔省，其身体状况也会受到密切监督。他们还必须戴口罩，并且不得与高风险人群接触。

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这个试行项目受到航空业和旅客的欢迎。根据国际航空协会的一项调查，88%的旅客愿意接受病毒检测。83%的受访者表示，如果入境后需要隔离十四天，他们就不会旅行。

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（RCI with Radio-Canada, Louis Blouin Nassima Way ，CBC News，John Paul Tasker, John Gibson)

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