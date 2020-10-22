加拿大8月零售额已超疫情前，人们的消费方向有变化

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加拿大零售业已经完全恢复，而且超出了疫情前的水平，但每个省的情况不一样，零售业的不同领域也不一样。

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加拿大广播公司报道说，根据加拿大统计局的最新数据，加拿大 8 月份的零售额为 532 亿加元，比 7 月份增长了 0.4%，由于 COVID-19 疫情，加拿大零售业在4 月份跌到谷底，从 5 月起连续 4个月出现增长。

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花钱美化家居

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加拿大统计局的报告说，总体而言，销售额的增长主要是由建筑材料、花园设备、食品和饮料的销售额增加所带动的。

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疫情期间人们的消费方向发生变化，大家纷纷投钱装修房屋，美化院子，增加户外消闲设备。

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加拿大零售理事会的主席戴安娜·布瑞斯布瓦（Diane Brisebois）表示：

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自 COVID 疫情出现以来，零售业的趋势是家用产品（例如办公设备、户外家具）销售良好，而其他大多数产品则销售不佳。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据统计，服装业的销售额保持不变，但体育用品、书籍、音乐产品销售额下降，家具的销售额也有所下降。

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网购

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随着实体店的重新开门，加拿大的网上销售有所下降，但仍比疫情前高得多。

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8 月份的电子商务销售额为 28 亿加元，比 7 月份的水平略有减少，但仍比 2019 年 8 月前增长了 60％以上。

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零售额超过去年同期

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统计局说，总体而言，今年 8 月份的零售额比 2019 年 8 月增长了 3.5％，比今年 2月（COVID-19在加拿大爆发前）增长了 1.8％。

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然而，每个省份情况不一样，目前有 7 个省的零售额超过了 COVID 疫情前，但在安大略、阿尔伯塔和爱德华王子岛这三个省，零售业还没有完全恢复。

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（CBC）

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