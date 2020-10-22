在国际空间站待了6个月：3名宇航员返回地球

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星期四（10月22日），在国际空间站完成了为期 6 个月的任务后，2 名俄罗斯宇航员和 1 名美国宇航员降落在哈萨克斯坦，安全返回地球。

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加拿大广播公司转载美联社的报道说，当地时间星期四上午 7:54，美国航空航天局（ NASA）的宇航员克里斯·卡西迪（Chris Cassidy）、俄罗斯航天局（Roscosmos）的宇航员阿纳托利·伊万辛（Anatoly Ivanishin）和伊万·瓦格纳（Ivan Vagner）乘联盟号飞船 MS-16，降落在哈萨克斯坦的大草原上。

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在经过简短的初步身体检查，3 名宇航员被送往 Dzhezkazgan 市， NASA 和 Roscosmos 都报告说，他们的身体状况良好。

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由于 COVID-19 疫情，在地面负责接待宇航员的工作小组全部接受了病毒检测，而且人数也受到限制。

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太空停留 196天

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报道说，3 名宇航员 – 克里斯·卡西迪（Chris Cassidy）、阿纳托利·伊万辛（Anatoly Ivanishin）和伊万·瓦格纳（Ivan Vagner）是在 4 月 9日到达国际空间站的，他们在太空停留了196 天。

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在空间站上，俄罗斯宇航员暂时封堵住了一个漏气的地方，这一漏气规模很小，不会立即威胁到宇航员的安全，俄罗斯航天局的工程师正在研究一个永久性密封解决办法。

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在卡西迪、伊万辛和瓦格纳离开空间站前，另外 3 名宇航员 – NASA 的 Kate Rubins、Roscosmos 的 Sergey Ryzhikov 和 Sergey Kud-Sverchkov 已经抵达国际空间站，他们也将在太空中停留6个月。

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（AP，CBC）

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