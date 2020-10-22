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2020年10月22日，星期四，塞尔维亚警察阻止了数十个右翼团体成员闯入一次卡通展览。右翼团体还威胁艺术家阻止在剧院中上演有关1995年斯雷布雷尼察（Srebrenica）惨案的戏剧，(AP Photo/Darko Vojinovic)

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